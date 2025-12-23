MN - Mazzotta: "Fullkrug, come caratteristiche il Milan ha fatto una buona scelta"

vedi letture

Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano e sarà il nuovo centravanti del Milan: il classe 1993 tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà ufficializzato non appena verranno aperte le trattative per la finestra di mercato invernale a inizio gennaio. Per scoprire i segreti di quello che sarà il nuovo attaccante rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il profondo conoscitore di calcio tedesco Mauro Mazzotta, CEO e Caposcout della MLM Scouting Consulting & Co. nonché tecnico della U17 del Kaisersalutern, in Germania. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Fullkrug sbarca al Milan, te lo chiedo subito: è una mossa giusta?

"Come caratteristiche credo proprio che il Milan abbia fatto una buona scelta: è sotto gli occhi di tutti che i rossoneri abbiano bisogno di un attaccante vero. Ovviamente c'è qualche dubbio sulla qualità del giocatore, se può reggere le difese della Serie A, e vedere se il Milan riesce a gestire i corpo di Fullkrug: ha avuto tanti problemi e infortuni negli ultimi anni. Nell'ultimo anno e mezzo ha perso 32 partite ufficiali per infortuni"