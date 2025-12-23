In Serbia lo paragonano a Vlahovic, ma Andrej Kostic è una gemma da scoprire: il suo ritratto

vedi letture

Un acquisto per il futuro, ma nel calcio non è mai detta l'ultima parola. Il destino di un giocatore può cambiare molto in base a una singola partita, un momento preciso, un periodo complicato o positivo. E' l'ennesimo caso di un ragazzo che tra poche settimane vestirà la maglia del Milan, e avrà così tutte le sue chance a disposizione per crescere in Italia. Non sarà facile, ma la storia di Andrej Kostić racconta di un guerriero in campo, ma anche nella vita vera, quella al di fuori del pallone. Il focus.

INVESTIMENTO PER IL FUTURO, MA NON SOLO

Nell'idea della dirigenza rossonera, già attiva specialmente per la prima squadra con l'acquisto in prestito di Niclas Füllkrug. il giovane Andrej Kostić dovrebbe sbarcare in Italia a gennaio. Un modo per accelerare l'adattamento al nostro Paese e al calcio italiano. Il giocatore, di belle speranze, ha già fatto vedere il proprio talento in Serbia: ben otto gol alla sua prima stagione da titolare, un dettaglio da non trascurare visto che parliamo di un ragazzo di 18 anni. In patria lo paragonano a Vlahovic, per la sua fisicità (quasi un metro e novanta) e il modo di giocare spalle alla porta, anche se Kostic a differenza di Dusan è destro naturale. Un attaccante quasi vecchio stampo, capace di lottare e difendere il pallone, ma anche discretamente abile con i piedi.

LA MISSIONE MILAN

Come già ribadito, Andrej Kostić sarà una gemma da scoprire e solo il tempo (e lavoro) potrà dire quale tipo di valore potrà avere il giovane serbo. La missione Milan è molto semplice. In questi primi mesi milanesi sarà aggregato a Milan Futuro, poi a giugno probabilmente verrà valutato in ritiro per capire quale possa essere il percorso di crescita migliore. Forse un prestito in qualche squadra di bassa Serie A o di B potrà essere utile per fargli macinare e "mangiare" Strada in Italia, un po' come capitato ad un altro giovane centravanti rossonero, Francesco Camarda, ma questa è un'altra storia. Intanto, Kostic in questa stagione si è messo in mostra anche con l'Under del Montenegro. In particolare nel match giocato a La Spezia contro l'Italia in cui è andato anche a segno.