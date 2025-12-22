VIDEO - Fullkrug è sbarcato in Italia! Domani le visite mediche, il 24 a Milanello

Niclas Fullkrug è appena sbarcato a Malpensa! Il centravanti tedesco arriva dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto. Domani mattina schedulate le visite mediche di rito alla Madonnina: Fullkrug è atteso a Milanello per la prima volta il 24 dicembre.

Il 2 gennaio si disputerà Cagliari-Milan ed aprirà la sessione invernale di calciomercato. Di norma Fullkrug non avrebbe potuto prendere parte a questa gara, ma la situazione potrebbe cambiare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews,it, infatti, il club rossonero ha chiesto una deroga alla Lega Calcio per far sì che il tedesco possa subito essere a disposizione di Massimiliano Allegri: venerdì il Consiglio Federale ha ricevuto richiesta per schierare eventuali calciatori tesserati anche il giorno stesso della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.

Perché Fullkrug può debuttare già il 2 gennaio

Fullkrug potrebbe debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. A causa dei tempi tecnici ristretti, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc

La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".