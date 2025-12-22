ANTICIPAZIONE MN - Fumata nera in arrivo: Milan-Como non si giocherà a Perth

Milan-Como non si giocherà a Perth. È questa la grande novità delle ultime ore arrivata direttamente a Riad, nel giorno della finale della Supercoppa Italiana che si giocherà stasera tra Napoli e Bologna. A far saltare il banco, da quanto si apprende, sono state delle nuove condizioni poste dall’AFC che sono state ritenute “inaccettabili” dalla Lega Calcio Serie A. Anche l’AIA, nelle scorse ore, non aveva preso bene il fatto che la partita venisse diretta da arbitri della confederazione calcistica asiatica, nonostante le rassicurazioni di Pierluigi Collina al presidente Ezio Simonelli in tema di qualità degli arbitri asiatici.

A breve potrebbero arrivare anche delle comunicazioni ufficiali, ma la notizia è questa: Milan-Como non si giocherà a Perth, ma verrà recuperata a Milano o il 17 o il 24 febbraio. La calendarizzazione della partita dipenderà dallo slot dei play off di Champions League e all’eventuale coinvolgimento dell’Inter in tale turno.

Dopo tanto tribolare, con proteste da parte dei tifosi di entrambe le squadre, un favore mai riscontrato dall’opinione pubblica e tanti ok arrivati a denti stretti, va verso la conclusione una vicenda che ha caratterizzato il sistema calcio italiano negli ultimi mesi. Dalla Fifa, come scritto oggi, non erano ancora arrivate le firme e gli ok definitivi (che sarebbero dovuti arrivare dall’esecutivo), ma l’AFC ha accelerato i tempi inserendo queste nuove condizioni che non hanno permesso alla Lega Calcio Serie A di poter proseguire nel progetto di esportare, per la prima volta nella storia, una partita del campionato italiano in un continente diverso.