Tuttosport sul mercato del Milan: "Per Loftus-Cheek il Besiktas fa sul serio"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek potrebbe partire a gennaio e spunta un'altra opzione. Ne parla Tuttosport nell'edizione odierna: "Per Loftus-Cheek il Besiktas fa sul serio". Il club turco ha messo gli occhi sul centrocampista inglese per rinforzare la propria mediana.

Max Allegri apprezza le doti del centrocampista inglese, considerato un titolare aggiunto sia in mezzo al campo sia all’occorrenza nel reparto offensivo: a 18 mesi dalla scadenza del contratto, l'inglese e i suoi rappresentanti stanno facendo delle valutazioni.

In Premier League più di un club si è informato senza però affondare il colpo. Maurizio Sarri lo porterebbe domattina alla Lazio, ma quella capitolina non sembra la soluzione ideale per Loftus.