Mercato Milan, Repubblica: per la difesa offerto Sergio Ramos. Le cifre dell'affare Fullkrug
MilanNews.it
Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubbica, al club rossonero sarebbe stato offerto anche Sergio Ramos, ex centrale del Real Madrid ora al Monterrey che punta a tornare a giocare in Europa a gennaio.
I rossoneri hanno intanto definito l'arrivo a Milanello di Nicas Fullkrug che andrà a rinforzare l'attacco milanista: il tedesco sbarca dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro più bonus. Dopo le visite mediche, oggi pomeriggio il giocatore firmerà un contratto da 1,3 milioni di euro fino a giugno. In caso di riscatto ne guadagnerà 3,5.
Pubblicità
Calciomercato Milan
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non bastadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
2 Cruciani controcorrente: "Io penso che ci debbano essere 3-4-5 partite l’anno organizzate all’estero per fare quattrini"
3 Marchetti: "Il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”
4 Costacurta: "Mi chiedo, sono diventate più forti le difese o sono diventati scarsi gli attaccanti?"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Pietro MazzaraGabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com