Mercato Milan, Repubblica: per la difesa offerto Sergio Ramos. Le cifre dell'affare Fullkrug

Mercato Milan, Repubblica: per la difesa offerto Sergio Ramos. Le cifre dell'affare FullkrugMilanNews.it
Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubbica, al club rossonero sarebbe stato offerto anche Sergio Ramos, ex centrale del Real Madrid ora al Monterrey che punta a tornare a giocare in Europa a gennaio. 

I rossoneri hanno intanto definito l'arrivo a Milanello di Nicas Fullkrug che andrà a rinforzare l'attacco milanista: il tedesco sbarca dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro più bonus. Dopo le visite mediche, oggi pomeriggio il giocatore firmerà un contratto da 1,3 milioni di euro fino a giugno. In caso di riscatto ne guadagnerà 3,5
 