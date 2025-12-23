Estetica? No, grazie. Con Fullkrug si bada alla quantità in area di rigore

Da ieri sera il Milan ha un nuovo attaccante a disposizione. Niclas Fullkrug è arrivato a Milano ed è pronto a cominciare la sua avventura con il club rossonero. Ieri l'arrivo, oggi le consuete visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi mesi. Grazie a una deroga della FIGC, inoltre, Massimiliano Allegri potrà averlo a disposizione sin dalla gara contro il Cagliari.

E questa è un'ottima notizia, come l'arrivo in sé dell'attaccante tedesco. Allegri lo ha cercato tanto ed è arrivato in poco tempo, e questa per il Milan potrebbe essere una svolta ancora nascosta. Ai rossoneri serviva proprio un attaccante del genere. E' chiaro che dare giudizi ora sarebbe superficiale, perché a parlare sarà sempre e comunque soltanto il campo. Ma, a prescindere da ciò, Allegri adesso si ritrova quella pedina diversa dalle altre ma che paradossalmente potrebbe servire quando i vari Rafa Leao e Christian Pulisic non riusciranno a trovare soluzioni.

Fullkrug non è veloce, non ha una grandissima tecnica. Ma ha qualcosa che manca nell'attuale rosa rossonera: qualità da vero centravanti. Quello "sporco", quello che con una spallata decisiva all'ultimo secondo potrebbe cambiare la storia di una partita. Quello in grado di scardinare una difesa che appare chiusa al 90'. Fullkrug può essere la soluzione a quel mal d'area di rigore che il Milan ha un po' di tempo. Dove Santiago Gimenez per ora ha fallito, Fullkrug spera di poterci riuscire.

Poca bellezza tecnica, più tattica: con Fullkrug non si bada a un calcio estetico ma a quella quantità in area di rigore, a quel peso che in gare complicate potrebbe fare la differenza. Perché il Milan deve imparare a vincere quelle gare sporche che sembrano non avere soluzione, bisogna migliorare la lettura di quelle sfide che sembrano non avere un copione. E Allegri, o dall'inizio o dalla panchina, potrà contare su una pedina che spesso e volentieri, quando la sua forma fisica glielo ha concesso, ha deciso gare bloccate e di complicata interpretazione.