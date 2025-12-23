Milan, ecco Fullkrug: subito in campo a Cagliari. Nkunku in bilico?

Ieri sera è iniziata l'avventura rossonera di Niclas Fullkrug che è sbarcato a Milano e oggi svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Il tedesco, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, verrà tesserato il prossimo 2 gennaio, giorno in cui si aprirà ufficialmente il mercato invernale, e, grazie ad una deroga della FIGC, potrà essere in campo già la sera stessa a Cagliari.

ECCO FULLKRUG - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Fullkrug, che era stato già cercato dal Diavolo nell'estate del 2024 quando era in uscita dal Borussia Dortmund (ma decise di andare al West Ham), ha spinto parecchio affinché il club inglese lo lasciasse partire alle cifre proposte dal Milan. Il tedesco, che inizierà da domani ad allenarsi a Milanello, arriva perchè alla rosa di Max Allegri manca un centravanti fisico come lui, oltre che una prima punta in grado di assicurare qualche gol visto che Gimenez e Nkunku sono ancora fermi a quota zero reti in Serie A.

NKUNKU IN BILICO - E a proposito del francese, la Rosea riferisce che il suo futuro in rossonero dopo una prima parte di stagione così negativa è tutt'altro che sicuro. Arrivato durante il mercato estivo per circa 40 milioni di euro e con parecchie aspettative, l'ex Chelsea ha deluso finora e nei primi mesi della stagione 2025-2026 ha segnato appena un gol in Coppa Italia. Ma al di là delle difficoltà realizzative, Nkunku non ha mai convinto nemmeno a livello di prestazioni e così, se dovesse arrivare qualche offerta interessante, il Milan sarebbe pronto ad ascoltarle.

