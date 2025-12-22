MN - Fullkrug completerà l'attacco del Milan, e contro il Cagliari potrà già giocare

vedi letture

Niclas Fullkrug è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Oramai ci siamo, mancano solo gli ultimi dettagli e poi il centravanti tedesco prenderà il primo aereo in direzione Milano, dove ovviamente svolgerà prima il consueto iter di visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino al prossimo 30 giugno, almeno per il momento.

Fullkrug-Milan: i dettagli dell'operazione

Niclas Fullkrug lascerà il West Ham per il Milan con il più classico dei prestiti gratuiti. A questo c'è però da aggiungere anche un diritto di riscatto a favore del club rossonero che dovrebbe aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro, quindi cifra abbordabile che potrebbe alla fine essere ancora più che conveniente nel momento in cui il tedesco dovesse rendere come dalle parti di via Aldo Rossi si aspettano.

A fronte di questo il contratto che legherà Fullkrug al Milan sarà di 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2026, a circa 1,3 milioni di euro, cifra leggermente più bassa rispetto a quella che percepisce tutt'ora in Inghilterra (1,5). Definiti gli ultimi dettagli, l'ex Dortmund viaggerà il prima possibile in direzione Milano. È infatti obiettivo del Milan sottoporlo al consueto iter di visite mediche o prima di Natale o immediatamente dopo.

MN - Fullkrug contro il Cagliari potrà già giocare

Il giorno 2 gennaio ci sarà Cagliari-Milan ed aprirà la sessione invernale di trasferimenti. In teoria Fullkrug non avrebbe potuto prendere parte a questa gara, ma qualora dovesse effettivamente arrivare e firmare nei prossimi giorni, lo potrà fare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews,it, infatti, il club rossonero ha chiesto una deroga alla Lega Calcio per far sì che il tedesco possa subito essere a disposizione di Massimiliano Allegri, cosa che a quanto pare accadrà (e varrà anche per il Cagliari eventualmente) perché venerdì il Consiglio Federale ha infatti questa rischiesta a schierare eventuali calciatori tesserati anche il giorno stesso della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.