Ordine stuzzica: "Lo spessore tecnico di Fullkrug e Disasi ricorda quello di Alcaraz e Djalo nell'ultima Juve di Allegri"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per il quotidiano "Il Giorno", il collega Franco Ordine ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato in entrata del club rossonero, parlando in maniera anche piuttosto critica di un "cupo scenario porta al mercato zero spese":

"Se davvero i rinforzi promessi ad Allegri per il Milan attualmente secondo in classifica dietro l'Inter fossero Fullkrug, tedescone di 32 anni, quasi 22, con una cartella clinica notevole e il difensore Disasi, provenienza Chelsea, fuori lista a Londra e quindi senza una collaudata condizione fisica, allora sarebbe meglio aprire subito la discussione sulla consistenza del mercato rossonero e di conseguenza sul futuro piazzamento del Milan in campionato. Perché a voler essere maliziosi, il loro spessore tecnico ricorsa molto da vicino un episodio avvenuto a Torino quando Giuntoli, appena arrivato in bianconero e già deciso a cambiare allenatore, con la Juve va in testa alla classifica, si presenta con due improbabili acquisti. Alcaraz e Djalo infatti non giocarono mai e non furono di nessun contributo ad Allegri che aveva suggerito Bonaventura.

Da questo scenario si deduce che negli uffici di Casa Milan hanno calcolato il mancato incasso della Champions League e stabilito che la spesa a gennaio può essere pari a zero o quasi. Nel frattempo la Juve sta tornando in quota Champions mentre la Roma idem con un centravanti che piaccia a Gasperini. Così la corsa ai quattro posti diventa molto più complicata. Basta saperlo oggi e non dimenticarlo domani".