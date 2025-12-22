Pellegatti teme: “Preoccupa la situazione Bartesaghi. Se arrivasse l’offerta dalla Premier…”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan in entrata soprattutto pere quanto riguarda la fase difensiva e riporta in seguito alcune voci che parlano di interessamenti dalla Premier League su Bartesaghi. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Su Disasi la Gazzetta dice che potrebbe essere una possibilità. Da quello che trapela dal Milan su mia richiesta continua a dire di no. Bisogna essere iper prudenti perchè mi avevano detto no anche qualche settimana fa su Fullkrug. Oggi mi han detto di no, quindi stiamo al no per Disasi. Può esserci un interessamento per Luiz Felipe, ma devo capire ancora se possa essere una possibilità, ma ieri dalla Spagna era trapelato questo. Quello che mi sta preoccupando oggi è la situazione di Bartesaghi, perchè ho letto che squadre inglesi, Arsenal su tutte, stanno seguendo, monitorando con attenzione Bartesaghi. La mia paura è che se si svegliassero sirene inglesi su Bartesaghi, con la possibile plusvalenza, la tentazione sia poi troppo forte"