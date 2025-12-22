Igli Tare presente alla sfida tra Latina e Frosinone U14 per seguire il figlio Elian
Nel corso di questo weekend, fatto ritorno da Riad dopo la cocente e prematura eliminazione in Supercoppa Italiana per mano del Napoli, il direttore sportivo del Milan Igli Tare si è recato nel Lazio per un impegno piuttosto importante.
Stando a quanto riportato dai colleghi di Gazzetta Regionale, infatti, il dirigente rossonero era presente alla sfida del gruppo 7 di Under 14 Pro tra Latina e Frosinone, terminata poi 0-0, per seguire il figlio Elian Joel Janf, che attualmente milita nella formazione ciociara.
