Rocchi avvisa: "Aspettarsi che tutte le decisioni siano prese uguali sarebbe un sogno"

Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B, con un passato di livello come arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per andare al commento di alcuni episodi arbitrali di inizio stagione e più recenti. Le parole di Rocchi sugli arbitri: "Noi cerchiamo di essere il più coerenti possibili sulle decisioni, è chiaro che, rimanendo una decisione soggettiva, c'è sempre una piccola possibilità che ci siano delle discrepanze di interpretazione".

Il designatore Gianluca Rocchi poi continua il suo pensiero con queste parole: "Bisogna metterlo in chiaro perché aspettarsi che tutte le decisioni siano prese uguali sarebbe un sogno ma non è possibile perché tutte le situazioni non sono mai uguali, il calcio ci regala sempre situazioni diverse, e anche la singola interpretazione può essere leggermente diversa".