L'Atalanta vince all'ultimo: Yunus Musah dedica la vittoria a Pasalic

L'Atalanta ha vinto all'ultimo respiro al Ferraris contro il Genoa: 1-0 sull'ultimo corner della partita, girato in rete dalla testa di Hien. Partita faticosissima per i bergamaschi che nonostante la superiorità numerica dal terzo minuto non sono stati in grado di abbattere prima il muro avversario. Titolarità, dopo un po' di tempo, per Yunus Musah, centrocampista in prestito dal Milan, che al termine della gara si è concesso alle interviste di Sky Sport 24 per commentare l'esito della sfida.

Tra una dichiarazione sulla partita e l'altra, il centrocampista americano ha voluto dedicare la vittoria a Mario Pasalic, compagno di squadra che ha perso improvvisamente il papà e che per questo lutto era assente nel posticipo di domenica sera. Le parole di Musah: "Tante cose sono più grandi del calcio, il nostro amico Mario Pasalic sta soffrendo e speriamo che questa vittoria possa avergli portato una piccola soddisfazione".