Supercoppa, ancora una sola edizione in Arabia: ecco dove si potrebbe giocare dal 2027

Questa sera, alle ore 20 italiane, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna a Riad, in Arabia Saudita. Il paese arabo ha ospitato la competizione in diverse occasioni e da contratto con la Lega di Serie A è prevista ancora una finale nei prossimi due anni. Dal momento che a inizio 2027 in Arabia Saudita si giocherà l'Asian Cup, è molto probabile che l'anno prossimo sarà l'ultimo del regno saudita mentre dall'anno successivo, il 2027 appunto, si cercheranno altri palcoscenici per l'organizzazione.

L'edizione odierna di Repubblica riporta diverse possibilità che già sono sul tavolo. In pole position, in particolare, ci sono gli Stati Uniti: nello specifico è la Florida, con le città di Miami e Orlando, la meta che sembra essere la più gettonata. Ma le candidature sono moltissime: anche l'Asia orientale, Oceania e Africa. Anche il continente europeo si potrebbe fare avanti per l'organizzazione del torneo. Si discuterà anche della formula del torneo, con i vertici che valuteranno anche l'ipotesi di tornare al vecchio ordinamento in gara secca.