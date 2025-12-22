Thiago Silva al Porto: il video-messaggio dell'amico Danilo

Il sogno di un ritorno di Thiago Silva al Milan è sfumato. Il centrale brasiliano di 41 anni, che ha concluso la sua esperienza al Fluminense, ha deciso di tornare in Europa e di provare l'esperienza al Porto con cui spera di guadagnarsi anche una convocazione da mister Carlo Ancelotti per il Mondiale di quest'estate con il Brasile. L'ex compagno di Nazionale e amico Danilo, ex Porto, ha inviato un video-messaggio a Thiago Silva, come riportato da TNT Sports Brasil.

Il video-messaggio di Danilo per l'amico Thiago Silva: "Ciao fratello Thiago, oggi volevo augurarti buona fortuna per questa nuova avventura al Porto, una squadra a cui sono molto affezionato e con cui ho trascorso molti anni meravigliosi. Sono sicuro che il tuo ritorno porterà tanta gioia a tutti i tifosi del Porto e anche a te. Ti auguro un'esperienza meravigliosa e che questa collaborazione tra Thiago Silva e il Porto sia coronata da grande successo. Un abbraccio, fratello".