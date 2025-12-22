Tomori: "Chiedo consigli a Modric ma si tratta più di ascoltare e vedere come si allena"

vedi letture

FIkayo Tomori nel prossimo mese di gennaio festeggerà il quinto anno al MIlan. Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da titolare fisso nella squadra rossonera, grazie anche all'arrivo sulla panchina milanista del tecnico livornese Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi il numero 23 è stato intervistato in esclusiva dalla BBC Sport: una chiacchierata in cui si è parlato del Milan, dei Mondiali e di altri temi personali. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul chiedere consigli a Modric: "Sì, ma si tratta più di ascoltare quando parla e vedere il modo in cui si comporta e si allena. Capisci semplicemente i livelli e, dato che è Modric, ogni volta che parla tu semplicemente ascolti"