Bobo Vieri: "Sapete quanta pressione avrà il nuovo attaccante del Milan?"

Christian 'Bobo' Vieri, ex centravanti di Serie A, a margine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna che si giocherà questa sera, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e degli altri media presenti a Riad, in Arabia Saudita. Tra i vari temi affrontati anche quello centrale del calciomercato e nello specifico del Milan che ormai, salvo clamorose sorprese, ha chiuso per l'acquisto di Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.

Le parole di Bobo Vieri sul prossimo attaccante del Milan: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, adesso leggo che starebbe provando a prendere un nuovo centravanti per risolvere i problemi davanti. Sapete con quanta pressione arriverà questo giocatore?"