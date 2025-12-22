Footy Headlines anticipa il motivo della maglia 26/27. Puma torna ad uno stile classico

Dopo diverse stagioni in cui PUMA ha sperimentato sulla prima maglia del Milan, dal prossimo anno lo sponsor tecnico è pronto a tornare ad uno stile più classico per la prima maglia 26/27 dei rossoneri. Footy Headlines riporta che la maglietta presenterà le iconiche strisce rosse e nere del club nella loro forma tradizionale, abbinate a dettagli bianchi per i loghi: un ritorno alle origini dei rossoneri dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne.