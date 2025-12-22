Il 'buon Natale' della FIGC celebra in un video la passione dei tifosi degli azzurri

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "La Nazionale, come la magia del Natale, esiste davvero solo se continuiamo a crederci", è il cuore del video con cui la FIGC augura buone feste a tutti i tifosi che ogni giorno accompagnano e sostengono il percorso della squadra. Nel video, in un misterioso laboratorio hi-tech, si vede un esperimento in corso per programmare il supporter perfetto, ricreando per via artificiale l'emozione del tifo. Ma il tentativo fallisce, perché, come recita la voce narrante del video, "il dodicesimo uomo esiste già".

"In un momento storico in cui l'Intelligenza Artificiale - si legge nella nota Figc - sta ridefinendo linguaggi e possibilità creative, la Federazione ha raccolto la sfida di trasformare una narrazione immaginifica e ricca di metafore in una produzione concreta, in grado di toccare le corde del cuore, perché l'amore per la maglia azzurra rappresenta un simbolo che unisce e attraversa le generazioni". (ANSA).