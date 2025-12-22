MN - Heldt descrive Fullkrug: "Non si può mai sottovalutare, ha grande mentalità, disciplina e sa dove posizionarsi per buttarla dentro"

In esclusiva dal RheinEnergieSTADION di Colonia, il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex direttore sportivo del Hannover 96 Horst Heldt, oggi all'Union Berlino e con un passato anche come direttore dello Schalke 04, Colonia e Stoccarda, in esclusiva per MilanNews.it. All'Hannover dal 2017 al 2019, i destini di Heldt e dell'ormai prossimo attaccante rossonero Fullkrug si sono incrociati in Bassa Sassonia dove il centravanti tedesco arrivò un anno prima e ci rimase qualche mese dopo la sua partenza. Insieme festeggiarono la promozione in Bundesliga nel 2017. Questo un estratto delle sue considerazioni:

E' un centravanti vecchio stampo che senza cross e palle gol non va da nessuna parte.

"Se viene servito in area farà gol. In caso contrario non segnerà".

Quanto è migliorato dal tempi dell'Hannover dal 2017 al 2019? Dando un occhiata alle sue statistiche è facile osservare come sia un "Spätzünder", ovvero uno che è sbocciato tardi nella sua carriera. A 25 anni la prima stagione in doppia cifra in Bundesliga. Fin lì tanta 2.Bundesliga.

"È possibile che lui sia una fioritura tardiva. Ma non ne sono assolutamente convinto. Posso dire che parliamo di un giocatore che non si può mai sottovalutare. Ha una grande mentalità, disciplina, il fiuto del gol e sa dove posizionarsi per buttarla dentro. Il Milan si è mosso molto bene".