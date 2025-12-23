VIDEO MN - Fullkrug arrivato in hotel. Domani le visite mediche

VIDEO MN - Fullkrug arrivato in hotel. Domani le visite mediche
Oggi alle 00:06News
di Manuel Del Vecchio

Niclas Fullkrug è sbarcato poco fa a Malpensa ed è arrivato ora in hotel in centro a Milano insieme alla sua famiglia. Il Milan preleva il centravanti tedesco dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Domani mattina schedulate le visite mediche di rito alla Madonnina: Fullkrug è atteso poi a Milanello per la prima volta il 24 dicembre. Inoltre, con la deroga richiesta dal Milan, dovrebbe poter essere convocabile già il 2 gennaio 2026 per la trasferta di Cagliari.