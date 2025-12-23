Costacurta: "Mi chiedo, sono diventate più forti le difese o sono diventati scarsi gli attaccanti?"

Durante Sky Calcio Club si è parlato del reparto offensivo del Milan, delle difficoltà di Nkunku e Gimenez e di cosa potrà dare in più Fullkrug, ormai in dirittura d'arrivo. Questi i pensieri di Billy Costacurta:

“Non credo che Fullkrug diventi titolare, altrimenti deve tirare fuori uno tra Leao e Pulisic. Come giocano insieme altrimenti? Il centravanti deve essere convincente. Ma mi chiedo, sono diventate più forti le difese o sono diventati scarsi gli attaccanti? No perché veramente, il centravanti è un po’ un problema da tutte le parti”.