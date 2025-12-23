Cruciani controcorrente: "Io penso che ci debbano essere 3-4-5 partite l’anno organizzate all’estero per fare quattrini"
Nella puntata odierna del podcast "Numeri uno", registrata alle 12.00 di Lunedi 22/12/25 e quindi prima della decisione ufficiale di annullare la trasferta a Perth, il noto conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani si era detto estremamente favorevole alla possibilità che Milan-Como si giocasse a Perth. Possibilità che oggi non esiste più ufficialmente. Le sue parole:
"Io penso che ci debbano essere 3-4-5 partite l’anno organizzate all’estero per fare quattrini. Siamo sempre a piangere, c’è bisogno di soldi, c’è bisogno di linfa nuova, c’è bisogno di iniziative nuove, c’è bisogno di far conoscere il calcio italiano all’estero, siamo sempre a parlare di queste cose qua. Io sono a favore di questa decisione a spada tratta. Forza Lega, andate avanti, 3-4 partite l’anno”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan