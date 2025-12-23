Cruciani controcorrente: "Io penso che ci debbano essere 3-4-5 partite l’anno organizzate all’estero per fare quattrini"

di Manuel Del Vecchio

Nella puntata odierna del podcast "Numeri uno", registrata alle 12.00 di Lunedi 22/12/25 e quindi prima della decisione ufficiale di annullare la trasferta a Perth, il noto conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani si era detto estremamente favorevole alla possibilità che Milan-Como si giocasse a Perth. Possibilità che oggi non esiste più ufficialmente. Le sue parole:

"Io penso che ci debbano essere 3-4-5 partite l’anno organizzate all’estero per fare quattrini. Siamo sempre a piangere, c’è bisogno di soldi, c’è bisogno di linfa nuova, c’è bisogno di iniziative nuove, c’è bisogno di far conoscere il calcio italiano all’estero, siamo sempre a parlare di queste cose qua. Io sono a favore di questa decisione a spada tratta. Forza Lega, andate avanti, 3-4 partite l’anno”.