Marchetti: "Il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”

Marchetti: "Il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:50News
di Manuel Del Vecchio

Durante Sky Calcio Club, Luca Marchetti ha parlato delle spese sul mercato del Milan per quanto riguarda l'attaccante:

“Per Nkunku dipende dal mercato. Credo che oggi non abbia vie di mercato che aveva il primo giorno che l’ha preso il Milan. L’ha pagato 42 milioni di euro, non è poco. È un investimento che in qualche modo devi proteggere e non puoi buttare via. Considerate che il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”.