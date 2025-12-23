Marchetti: "Il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”

Durante Sky Calcio Club, Luca Marchetti ha parlato delle spese sul mercato del Milan per quanto riguarda l'attaccante:

“Per Nkunku dipende dal mercato. Credo che oggi non abbia vie di mercato che aveva il primo giorno che l’ha preso il Milan. L’ha pagato 42 milioni di euro, non è poco. È un investimento che in qualche modo devi proteggere e non puoi buttare via. Considerate che il Milan tra Gimenez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”.