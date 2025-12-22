Nkunku in difficoltà, Marchegiani in sua difesa: "Serie A campionato difficile, ci vuole tempo.."

Intervenuto così durante il consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha commentato così il rendimento, finora insufficiente di Chris Nkunku. Questo un estratto delle sue parole sul reparto d'attacco del Milan di mister Allegri:

“A me non è che non dispiace Gimenez. A me piace mettere l’attenzione sui compiti che vengono dati ai giocatori. Cioè Nkunku non può fare la prima punta secondo me. Se giocano lui e Pulisic uno dei due è sacrificato. Il mio pallino è che giocare sotto un attaccante in Serie A è molto più difficile rispetto a qualsiasi altro campionato, anche di livello superiore. Ti marcano, creano le gabbie per i giocatori che giocano in quella zona lì. Ci potrebbe essere bisogno di più tempo per adattarsi. Ci andrei piano. Secondo me l’attacco del Milan non può valorizzare i giocatori che perché manca un attaccante, non c’è la punta, non c’è uno che dà profondità”.