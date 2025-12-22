Supercoppa Italiana, il Napoli vince la finale contro il Bologna

Il Milan ha gioito un anno fa, oggi è la a squadra di Conte a vincere. Il Napoli si porta a casa la Supercoppa Italiana giocando e dominando sempre contro i Bologna. 2-0 il risultato finale grazie alla doppietta di Neres. Primo tempo con la squadra di Italiano sulla difensiva. Dopo i tentativi di Hojlund e McTominay, Neres porta il Napoli in vantaggio con un gran gol da fuori. A inizio ripresa il Bologna ci prova ma poi pasticcio tra Ravaglia e Lucumì, ne approfitta Neres che fa 2-0. Il Napoli gestisce, il Bologna non reagisce e la squadra di Conte porta a casa il trofeo.

NAPOLI-BOLOGNA 2-0: 39' e 57' Neres

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (68' Gutierrez): David Neres (78' Mazzocchi), Hojlund, Elmas (68' Lang). All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson (68' Dallinga); Orsolini (80' Dominguez), Odgaard (46' Moro), Cambiaghi (68' Rowe); Castro (80' Immobile). All. Italiano

Ammoniti: Conte, Heggem, Cambiaghi, Holm, Politano