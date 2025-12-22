M. Orlando: "Il Milan crossa tanto con Bartesaghi e Saelemaekers, Fullkrug può essere un punto di riferimento"

Manuel Del Vecchio

Il Milan è in procinto di accogliere Fullkrug, con il centravanti tedesco atteso in città già questa sera. L'affare con il West Ham si fa in prestito gratuito. Massimo Orlando commenta così a Maracanà, su TMW Radio, la scelta dei rossoneri:

"Il Milan crossa tanto con Bartesaghi e Saelemaekers, quindi può essere un punto di riferimento importante. A pelle non mi entusiasma, poi vedremo. Qualcosa Allegri deve cambiare, io giocherei con lui insieme a Pulisic e Leao. Rinunciare sempre a uno dei due mi sembra assurdo, diventi anche troppo prevedibile”.