Bergomi: "Il Milan ha trovato un Napoli che ha messo a nudo le sue difficoltà a difesa aperta e che ha avuto una cattiveria agonistica superiore"

vedi letture

Beppe Bergomi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla del momento del Milan e le prossime mosse di mercato dei rossoneri:

Fullkrug al Milan: "Può andar bene, anche se con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leao e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità e quindi Fullkrug può andar bene, anche se ha segnato tre gol nell'ultimo anno e mezzo".

Le milanesi hanno sottovalutato l'impegno in Supercoppa? "Ricordate quando Inzaghi era criticato per far giocare sempre gli stessi? Chivu sta provando a coinvolgere tutti, per far arrivare tutto il gruppo in condizione. Il Milan ha trovato un Napoli che ha messo a nudo le sue difficoltà a difesa aperta e che ha avuto una cattiveria agonistica superiore".