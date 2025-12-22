De Paola: "Allegri ha chiesto espressamente una rosa ridotta"

Il giornalista Paolo De Paola, come di consueto, è stato ospite di TMW Radio nel corso dell'appuntamento mattutino con L'Editoriale. Il collega ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, legati al campionato ma anche alla Supercoppa Italiana che si assegna questa sera. De Paola ha parlato anche di Milan e Inter, tornate deluse da Riad.

Le milanesi se ne sono tornate a casa, chi ti ha deluso maggiormente?

"Parto dal Milan, dove ogni volta in cui si perde è colpa del mercato, mentre quando si vince è merito di Allegri. Quest'anno il tecnico livornese si deve riscattare, anche se certi nervosismi non mi convincono molto. I rossoneri ad ogni modo sono stati costruiti benissimo, peraltro secondo le indicazioni dello stesso Allegri, il quale ha chiesto espressamente una rosa ridotta. Inoltre gli è stata data anche una difesa in grado di giocare a quattro, ma finora la scelta è stata quella di rimanere solo con il 3-5-2. Come dicevo prima non si può pensare di fermarsi dopo essere andati in vantaggio. Per l'Inter invece non vedo una situazione così drammatica. Vedo piu che altro delle difficoltà psicologiche, dovute da un allenatore che sta cambiando alcuni dettami che forse non stanno venendo recepiti da alcuni giocatori"