Casarini: "Se il Milan vince la scommessa Fullkrug, aumenta di molto le possibilità di scudetto"

Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. Per andare alla scoperta del centravanti tedesco classe 1993, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva l'agente FIFA Mauro Cesarini, grande esperto di calcio tedesco e che dunque conosce molto bene il centravanti che arriverà a Milanello dal West Ham e che ha giocato in Bundesliga nel Werder Brema, Greuther Furth, Norimberga, Hannover e Borussia Dortmund. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le sue condizioni fisiche oggi rappresentano però un campanello d'allarme?

"Di infortuni ne ha avuti, al ginocchio seppur senza ricadute, e a livello muscolare con troppa frequenza. Personalmente, penso che la garanzia del Milan siano Pulisic e il solito Leao. Se il Milan vince pure la scommessa su Fullkrug, allora aumenta di molto le sue possibilità di giocarsi fino in fondo il campionato"