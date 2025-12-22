Casarini: "Se il Milan vince la scommessa Fullkrug, aumenta di molto le possibilità di scudetto"

Casarini: "Se il Milan vince la scommessa Fullkrug, aumenta di molto le possibilità di scudetto"
di Francesco Finulli

Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. Per andare alla scoperta del centravanti tedesco classe 1993, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva l'agente FIFA Mauro Cesarini, grande esperto di calcio tedesco e che dunque conosce molto bene il centravanti che arriverà a Milanello dal West Ham e che ha giocato in Bundesliga nel Werder Brema, Greuther Furth, Norimberga, Hannover e Borussia Dortmund. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le sue condizioni fisiche oggi rappresentano però un campanello d'allarme?

"Di infortuni ne ha avuti, al ginocchio seppur senza ricadute, e a livello muscolare con troppa frequenza. Personalmente, penso che la garanzia del Milan siano Pulisic e il solito Leao. Se il Milan vince pure la scommessa su Fullkrug, allora aumenta di molto le sue possibilità di giocarsi fino in fondo il campionato"