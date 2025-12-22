Casarini: "Fullkrug è sicuramente meglio del Gimenez di quest'anno"
Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. Per andare alla scoperta del centravanti tedesco classe 1993, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva l'agente FIFA Mauro Cesarini, grande esperto di calcio tedesco e che dunque conosce molto bene il centravanti che arriverà a Milanello dal West Ham e che ha giocato in Bundesliga nel Werder Brema, Greuther Furth, Norimberga, Hannover e Borussia Dortmund. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Questo Fullkrug migliora Santi Gimenez secondo lei?
"Se Fullkrug sta bene e ricomincia a vedere la porta, è sicuramente meglio del Gimenez di quest'anno, peraltro infortunato e adesso costretto a fermarsi per qualche mese. Potrebbe invece essere un altro Gimenez, se dovesse rimanere quello visto al West Ham. Qualche dubbio ce l'ho e anche il Milan credo ne sia consapevole".
