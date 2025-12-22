Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro dopo il 31 gennaio"

Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha parlato a SportMediaset prima della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna di questa sera. Le sue parole: WLa sinergia col mondo arabo è andata bene fino a qui, sono quattro anni che facciamo la Supercoppa qui. L’anno prossimo non sarà qui. Forse dal prossimo anno si tornerà al vecchio format, vincitrice del campionato contro vincitrice della coppa Italia, proprio come accadrà questa sera“.

Su Milan-Como: “Noi avevamo accettato settimana scorsa delle richieste dal punto di vista sportivo rivedibili e poco consone, cioè quella degli arbitri. Però pur di portare il nostro calcio all’estero avevamo ingoiato il boccone amaro. Nella notte ne sono state fatte altre. Ho convocato un consiglio d'urgenza che ha ritenuto inaccettabili le richieste".

Quando e dove si giocherà questa sfida? "Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a San Siro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio".