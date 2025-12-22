Zazzaroni: "È stato il Milan a pretendere di andare a Perth perché hanno affari con Elliott"

Nella puntata odierna del podcast "Numeri uno", registrata alle 12.00 di Lunedi 22/12/25 e quindi prima della decisione ufficiale di annullare la trasferta a Perth, Ivan Zazzaroni ha espresso tutto il suo disappunto sulla possibilità di andare a giocare in Australia, poi decaduta. Le sue parole:

“Io sono contrarissimo, credo sia una cazzata mondiale andare in Australia. Poi vedremo chi pagherà in termini sportivi questa trasferta. Esportiamo un calcio deprimente, perché vedi partite deprimenti: assolutamente non siamo la Premier. Questi 4 soldi li ha voluti il Milan, è stato il Milan a pretendere di andare a Perth perché hanno affari con Elliott. Diciamola chiaramente. Poi ancora non sono sicuro che vadano, ho ancora il sogno… Poi pensa, arbitrato da un arbitro orientale, asiatico. A questo tipo di calcio sono contrario totalmente”.