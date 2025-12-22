Leao si allena in gruppo in vista di Milan-Verona: "Sono tornato"

Buone notizie oggi da Milanello: sono stati recuperati in gruppo sia Rafael Leao che Cheveyo Balentien. Entrambi i calciatori dunque saranno a disposizione del tecnico Allegri per la gara contro il Verona. Ha svolto invece lavoro personalizzato Matteo Gabbia, il quale sta ancora smaltendo il problema al ginocchio rimediato nell'ultima gara giocata in campionato contro il Sassuolo. Il Milan sarà in campo anche domani e mercoledì, vigilia di Natale. Pausa il giorno di festa e poi ripresa degli allenamenti il 26 pomeriggio e il 27, giorno prima della partita.

Il portoghese ha dato la bella notizia anche con un post su Instagram: "Sono tornato".