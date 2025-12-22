Leao si allena in gruppo in vista di Milan-Verona: "Sono tornato"
MilanNews.it
Buone notizie oggi da Milanello: sono stati recuperati in gruppo sia Rafael Leao che Cheveyo Balentien. Entrambi i calciatori dunque saranno a disposizione del tecnico Allegri per la gara contro il Verona. Ha svolto invece lavoro personalizzato Matteo Gabbia, il quale sta ancora smaltendo il problema al ginocchio rimediato nell'ultima gara giocata in campionato contro il Sassuolo. Il Milan sarà in campo anche domani e mercoledì, vigilia di Natale. Pausa il giorno di festa e poi ripresa degli allenamenti il 26 pomeriggio e il 27, giorno prima della partita.
Il portoghese ha dato la bella notizia anche con un post su Instagram: "Sono tornato".
Pubblicità
News
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firmedi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
4 Ordine: "Se davvero i rinforzi sono Fullkrug e Disasi sarebbe meglio aprire la discussione sulla consistenza del mercato del Milan"
15:20 Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth. Simonelli: da confederazione asiatica richieste inaccettabili
06:40 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Podcast MN
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com