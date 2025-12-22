Calcio: Fullkrug a un passo dal Milan, intesa con il West Ham

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan. Sembra infatti che sia stato trovato l'accordo tra il club rossonero e il West Ham per un prestito gratuito con diritto di riscatto, che sarebbe fissato intorno ai 13 milioni di euro. È probabile che già nelle prossime ore il calciatore della nazionale tedesca possa svolgere le visite mediche con il Milan. È quindi in via di definizione l'arrivo del rinforzo offensivo necessario per Allegri, soprattutto dopo che Santiago Gimenez è stato operato alla caviglia. (ANSA).