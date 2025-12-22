Fumata bianca per Fullkrug: atteso questa sera a Milano

vedi letture

Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993, è atteso in serata a Milano: questa è l'indiscrezione riportata in questi minuti da Sky Sport 24 e in particolare dall'inviato rossonero Peppe Di Stefano direttamente da Milanello. Arrivata dunque la fumata bianca nella trattativa tra il Milan e il West Ham che si sono accordati per un prestito gratuito con diritto di riscatto. Grazie alla deroga arrivata questa mattina dalla FIGC, si potrà subito mettere sotto contratto Fullkrug all'apertura del mercato e farlo giocare già il 2 gennaio sera a Cagliari.

Le parole di Peppe Di Stefano sulla situazione di Niclas Fullkrug: "Per Fullkrug è arrivata la fumata bianca dal West Ham e il giocatore arriverà questa sera a Milano. Il Milan aveva presentato l'offerta di prestito con diritto di riscatto. Sarà un giocatore utilissimo alla causa, soprattutto in termini numerici: serve un giocatore con caratteristiche diverse e serve immediatamente. Il Milan ha due esigenze, un attaccante e un difensore. È arrivata la fumata bianca qualche istante fa".

ECCO PERCHÈ FULLKRUG POTRÀ GIOCARE A CAGLIARI

Il giorno 2 gennaio ci sarà Cagliari-Milan ed aprirà la sessione invernale di trasferimenti. In teoria Fullkrug non avrebbe potuto prendere parte a questa gara, ma qualora dovesse effettivamente arrivare e firmare nei prossimi giorni, lo potrà fare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews,it, infatti, il club rossonero ha chiesto una deroga alla Lega Calcio per far sì che il tedesco possa subito essere a disposizione di Massimiliano Allegri, cosa che a quanto pare accadrà (e varrà anche per il Cagliari eventualmente) perché venerdì il Consiglio Federale ha infatti questa rischiesta a schierare eventuali calciatori tesserati anche il giorno stesso della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.