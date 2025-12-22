Per la difesa il Milan continua a monitorare Disasi del Chelsea
È intenzione del Milan mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, anche perché la trasferta a Riad ha messo in risalto tutte le lacune del reparto arretrato della formazione rossonera.
Negli scorsi giorni su MilanNews.it abbiamo svelato l'identikit del giocatore che starebbe ricercando la formazione rossonera: difensore low cost ma soprattutto duttile, che possa fare tanto il centrale quanto il braccetto. Tanti i nomi finiti sul taccuini del direttore sportivo Igli Tare, che nello specifico starebbe monitorando Axel Disasi del Chelsea, classe 1998 oramai ai margini del progetto tecnico dei Blues. Ovviamente insieme a lui ci sarebero anche altri nomi, ma per il momento in franco-congolese, per costi e qualità, sembrerebbe convincere più di altri.
