Il primo nome per la difesa di Allegri resta quello di Joe Gomez del Liverpool

Nel corso di questi giorni è stato proposto al Milan Axel Disasi, difensore classe 1998 ai margini del progetto tecnico del Chelsea, giocatore che però non calca il campo da calcio da più di qualche mese. La dirigenza rossonera starebbe valutando questa soluzione, ma per via della sua tenuta fisica il franco-congolese non convincerebbe più di tanto.

Per questo motivo, stando ai colleghi de Il Corriere dello Sport, il primo nome per la difesa di Allegri resta quello di Joe Gomez del Liverpool, che il Milan è stato vicinissimo ad accogliere già in estate. A fronte di questi nei prossimi giorni si proverà a rimbastire la trattativa con il Liverpool per portare l’inglese in prestito a Milano almeno per i prossimi sei mesi.