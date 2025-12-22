Il primo nome per la difesa di Allegri resta quello di Joe Gomez del Liverpool
MilanNews.it
Nel corso di questi giorni è stato proposto al Milan Axel Disasi, difensore classe 1998 ai margini del progetto tecnico del Chelsea, giocatore che però non calca il campo da calcio da più di qualche mese. La dirigenza rossonera starebbe valutando questa soluzione, ma per via della sua tenuta fisica il franco-congolese non convincerebbe più di tanto.
Per questo motivo, stando ai colleghi de Il Corriere dello Sport, il primo nome per la difesa di Allegri resta quello di Joe Gomez del Liverpool, che il Milan è stato vicinissimo ad accogliere già in estate. A fronte di questi nei prossimi giorni si proverà a rimbastire la trattativa con il Liverpool per portare l’inglese in prestito a Milano almeno per i prossimi sei mesi.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan, secondo Sky Fullkrug potrebbe non essere l'unico arrivo in avanti. Piace Zirkzee, ma deve uscire Nkunku
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firmedi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
3 Ordine: "Se davvero i rinforzi sono Fullkrug e Disasi sarebbe meglio aprire la discussione sulla consistenza del mercato del Milan"
4 Ordine: "Forse persino Giroud, alla sua bella età, richiamato a Milanello potrebbe offrire un rendimento meno incerto"
06:40 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Tomori alla BBC: "Mai sentito meglio, dobbiamo tornare in Champions. Quando Modric parla, lo ascolti"
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com