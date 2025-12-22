Svelati i dettagli dell'accordo tra il Milan e Niclas Fullkrug

Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. La giornata di oggi sotto questo punto di vista è decisiva, con il club rossonero in attesa di una risposta definitiva del West Ham all'offerta di prestito con diritto di riscatto che è stata presentata ufficialmente nella giornata di ieri.

Non ci dovrebbero essere intoppi, con l'attaccante tedesco atteso a Milano già nei prossimi giorni, proprio come richiesto da Massimiliano Allegri, che così avrà modo di studiarlo e conoscerlo in vista dell'anno nuovo. Un'operazione che (stranamente) è filata liscia come l'olio, con Fullkrug che ha addirittura compiuto un sacrificio economico pur di vestire la maglia rossonera. Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il classe 1993 guadagnerà al Milan 1,3 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno.