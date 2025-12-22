Moretto: “In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto puntualmente al Milan. È una ricorrenza, come il 25 dicembre col Natale"

Dopo aver praticamente chiuso per Niclas Fullkrug del West Ham, il Milan si concentrerà sul rafforzamento del pacchetto difensivo. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione sui possibili movimenti dei rossoneri:

“In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan. È una ricorrenza, come il 25 dicembre col Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan, anche ad altri club chiaramente. Anche in questo caso, anche in questa finestra di mercato che sta per arrivare, anche in questi giorni, Disasi è stato offerto al club rossonero che effettivamente sta cercando un difensore. La priorità era coprire l’attacco per poi concentrarsi sul difensore. L’obiettivo è di andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica. Vedremo. Disasi, 71 minuti giocati fin qui con il Chelsea, 27 anni, è stato proposto, vedremo quali saranno le evoluzioni”.