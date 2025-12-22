Fullkrug al Milan, il West Ham lavora per l'ex rossonero Strand Larsen

Per il passaggio di Niclas Fullkrug al Milan è ormai una questione di dettagli. I rossoneri stanno portando avanti la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro: l’obiettivo è far arrivare il tedesco in Italia in tempi relativamente brevi.

Riporta The Athletic che in casa West Ham si sta già lavorando per un sostituto: agli Hammers piace molto il 25 enne Jorgen Strand Larsen, attaccante norvegese del Wolverhampton e che da giovane ha giocato nella Primavera del Milan.