Milan, secondo Sky Fullkrug potrebbe non essere l'unico arrivo in avanti. Piace Zirkzee, ma deve uscire Nkunku

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, le mosse del Milan sul mercato degli attaccanti non potrebbero limitarsi al solo Niclas Fullkrug in prestito con diritto dal West Ham. L'operazione per il tedesco è ormai in dirittura, con i rossoneri che si sono voluti cautelare immediatamente dopo l'operazione alla caviglia di Santiago Gimenez.

Riporta il giornalista di Sky che i rossoneri, nel caso in cui dovesse esserci un'uscita come quella di Nkunku, potrebbero andare su Joshua Zirkzee del Manchester United. In questo caso le difficoltà sarebbero molteplici: bisognerebbe trovare una soluzione per Nkunku, la Roma è molto forte sull'olandese, obiettivo numero uno dichiarato, e le richieste economiche del Manchester United.