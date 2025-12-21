Pellegatti: "Quella di Luiz Felipe potrebbe essere una pista vera per la difesa"

Dopo l'arrivo di Fullkrug dal West Ham il Milan si concentrerà sul portare alla corte di Allegri un altro difensore centrale: l'identikit è quello di un giocatore che possa giocare sia da centrale che da braccetto in una difesa a tre. Carlo Pellegatti, in un video suls uo canale YouTube, fa il nome di Luiz Felipe:

"Per quello che riguarda il difensore non è una questione di Disasi sì o Disasi no. Se non arriverà Disasi il Milan prenderà un giocatore di fascia Disasi, cioè un giocatore che viene ritenuto un’opportunità perché andiamo a contattare una squadra che se ne vuole liberare. Per quello che riguarda Luiz Felipe posso dire, da quello che mi hanno detto, potrebbe liberarsi. Finché non mi dicono di no la tengo vivo. 28 anni, nel pieno della maturità, un metro e ottantasette, nella Lazio giocava da braccetto a destra ma può giocare centrale. Tre anni nella Lazio, conosce il calcio italiano, viene a cifre irrisorie se poi viene a cifre, nel 2026 gli scade il contratto col Rayo Vallecano. Ha recuperato anche lui da un infortunio come Fullkrug, potrebbe avere tante possibilità a livello di pista, potrebbe esserne una vera".