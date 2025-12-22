Gasperini: "Perso contro Juve, Milan, Napoli e Inter: ci manca uno scalino per competere"

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "Abbiamo perso contro Juve, Milan, Napoli e Inter: ci manca uno scalino per competere con queste squadre, il mercato di gennaio è un'opportunità": così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta per 2-1 contro i bianconeri all'Allianz Stadium. "In ogni caso abbiamo 30 punti dopo 16 giornate e siamo ancora al quarto posto, significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - ma possiamo diventare ancora più forti". In attacco ha preferito Dybala a Ferguson: "E' una scelta che ho già fatto, tra i due scelgo sempre e tutta la vita Paulo" la spiegazione di Gasperini sulla formazione iniziale. Sulle potenzialità della Juve, il giallorosso risponde che "vale le prime posizioni, può giocarsela con Napoli, Inter e Milan anche perché ultimamente è cresciuta moltissimo sotto tanti aspetti".

Allo Stadium alla Roma non è bastato Baldanzi, entrato bene durante la ripresa e autore del gol che aveva acceso le speranze di rimonta: "Ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte e siamo rimasti in partita fino alla fine - le parole del giallorosso che ha realizzato il 2-1 allo Stadium - ma ci è mancato qualcosa nella parte finale: siamo usciti sconfitti, insieme al mister lavoreremo per migliorare". Sul futuro: "Mi trovo benissimo alla Roma, ho sempre dato il massimo anche se a livello realizzativo potrei fare meglio" risponde il fantasista. (ANSA).