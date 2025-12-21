Serie A, la classifica aggiornata. L'Atalanta ora è nona

© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:59News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Genoa-Atalanta 0-1.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Atalanta 22*
Sassuolo 21*
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14*
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più