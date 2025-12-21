Fullkrug-MIlan, ci siamo: il tedesco è già pronto per le visite mediche

Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Oramai ci siamo, e lo conferma anche l'offerta (ufficiale) che il club rossonero ha presentato nelle scorse ore al West Ham per il centravanti tedesco. Non solo questo: anche il fatto che ieri contro il Manchester City il classe 1993 non sia proprio sceso in campo lascia intendere quanto il suo approdo a Milano sia oramai prossimo.

L'offerta del Milan al West Ham per Fullkrug

Il Milan vuole accelerare i tempi per Fullkrug, anche perché l'intenzione è quella di metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per i primissimi impegni di gennaio. Per questo motivo, dopo aver raggiunto l'accordo con il giocatore negli scorsi giorni, la dirigenza rossonera ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham per il centravanti tedesco: prestito secco fino alla fine della stagione con diritto di riscatto condizionato fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Adesso si attende solo la risposta degli Hammers, che comunque non dovrebbero farsi attendere più di tanto.

Fullkrug pronto per le visite mediche

Niclas Fullkrug scalpita, vuole il Milan a tutti i costi. A confermarlo anche alcune voci provenienti dalla Germania secondo le quali il centravanti tedesco sarebbe già con le valige in mano pronto a prendere il primo aereo in direzione Milano per sottoporsi al consueto iter di visite mediche con il club rossonero. Da capire quando e in che modalità questo accadrà, ma la sensazione è che la giornata di domani potrebbe già essere decisiva sotto questo punto di vista.