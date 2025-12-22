Vernazza: "Riad ha estremizzato i limiti della rosa di Allegri: certi acquisti estivi hanno tradito le attese"

vedi letture

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Inter e Milan: "Il valore della Supercoppa italiana in Arabia Saudita è più economico che tecnico. Questo trofeo non rende indimenticabile la stagione di una grande squadra, al massimo la impreziosisce e al minimo la edulcora, però incide sui bilanci, con i dieci milioni circa di premio ai vincitori e i quasi sette ai finalisti sconfitti. Cifre non irrisorie, per cui stupisce che Inter e Milan non abbiano giocato le semifinali con l’accanimento e l’applicazione dovute. Riad ha estremizzato i limiti della rosa di Massimiliano Allegri, certi acquisti estivi hanno tradito le attese, e ha evidenziato una volta di più l’incapacità dell’Inter di imporre la propria superiorità, con chiarezza di prestazioni e di risultati.

Oggi l’Inter sembra un ibrido, pare sospesa tra un passato che non passa del tutto e un futuro che ancora non si è manifestato in pieno. Sia Allegri sia Cristian Chivu sanno che lo scudetto è il grande obiettivo, l’unico in grado di emendare ogni peccato. Da qui a maggio il Milan competerà soltanto in campionato, al Diavolo non restano che 23 partite in 5 mesi. L’Inter rimane in corsa per la Champions e per la Coppa Italia, ma la prima oggi ha le sembianze di un’utopia e la seconda, per le grandi, è un lenitivo migliore della Supercoppa, però sempre di omeopatia calcistica parliamo. Scudetto o scudetto, Milano non ha scelta".