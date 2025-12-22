Vernazza: "Riad ha estremizzato i limiti della rosa di Allegri: certi acquisti estivi hanno tradito le attese"
Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Inter e Milan: "Il valore della Supercoppa italiana in Arabia Saudita è più economico che tecnico. Questo trofeo non rende indimenticabile la stagione di una grande squadra, al massimo la impreziosisce e al minimo la edulcora, però incide sui bilanci, con i dieci milioni circa di premio ai vincitori e i quasi sette ai finalisti sconfitti. Cifre non irrisorie, per cui stupisce che Inter e Milan non abbiano giocato le semifinali con l’accanimento e l’applicazione dovute. Riad ha estremizzato i limiti della rosa di Massimiliano Allegri, certi acquisti estivi hanno tradito le attese, e ha evidenziato una volta di più l’incapacità dell’Inter di imporre la propria superiorità, con chiarezza di prestazioni e di risultati.
Oggi l’Inter sembra un ibrido, pare sospesa tra un passato che non passa del tutto e un futuro che ancora non si è manifestato in pieno. Sia Allegri sia Cristian Chivu sanno che lo scudetto è il grande obiettivo, l’unico in grado di emendare ogni peccato. Da qui a maggio il Milan competerà soltanto in campionato, al Diavolo non restano che 23 partite in 5 mesi. L’Inter rimane in corsa per la Champions e per la Coppa Italia, ma la prima oggi ha le sembianze di un’utopia e la seconda, per le grandi, è un lenitivo migliore della Supercoppa, però sempre di omeopatia calcistica parliamo. Scudetto o scudetto, Milano non ha scelta".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan