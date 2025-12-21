Mbappè come Cristiano Ronaldo: 59 gol in un anno solare col Real Madrid
(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Kylian Mbappé ha eguagliato il record stabilito nel 2013 da Cristiano Ronaldo, 59 gol col Real Madrid in un anno solare, realizzando un rigore nella vittoria per 2-0 sul Siviglia nell'ultimo turno dell'anno in Liga. Un bel modo per festeggiare il 27/o compleanno per il francese, che solo in campionato in questa stagione ha segnato 18 gol. Mbappé ha ammesso che da bambino aveva nella sua cameretta un poster di CR7 e di aver realizzato un sogno firmando per il Real. Ronaldo ha segnato 450 gol in 438 partite in maglia merengue, diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi, mentre Mbappé è ora a quota 73 in 83 partite.
La soddisfazione dell'attaccante non è condivisa dai tifosi del Bernabeu, che hanno fischiato la squadra di Xabi Alonso per una prestazione molto scialba nonostante la vittoria. Il Real è secondo in Liga, ad un punto dal Barcellona, che domani sarà ospite del Villarreal, terzo. (ANSA).
