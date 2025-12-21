Segnali chiari, il Milan deve rinforzarsi! Esperienza e fisicità il profilo del difensore ideale

vedi letture

Sembra davvero una fase di stallo questa. L'amarezza (nemmeno troppo grande) della Supercoppa porta il Milan di Allegri a dieci giorni di "recupero" Tra giorni di riposo e ripresa sul campo a Milanello, per preparare il prossimo impegno di campionato a San Siro contro il Verona. In tutto ciò tiene banco, come sempre in questo periodo, il calciomercato invernale. In attacco è ormai chiuso Niclas Füllkrug, attaccante che porterebbe certamente fisico ed esperienza, caratteristiche deboli nel reparto offensivo milanista. Ma dietro? In difesa la situazione è preoccupante, e in estate lo sapevamo. Una rosa troppo corta, e se ci metti l'avvento di infortuni (Gabbia) o problemi fisici di altro tipo, allora sarà sempre emergenza. Il Milan quindi cerca anche un difensore pronto da regalare a mister Allegri.

SFUMATO (PURTROPPO) THIAGO SILVA

Sarebbe stato quel pizzico di romanticismo in un mondo fatto di scelte, soldi e bilanci. Invece no, Thiago Silva non è stata un’operazione possibile per tanti motivi, uno di questi la scelta da parte del Milan di puntare su un altro tipo di giocatore, forse più futuribile, non quindi un altro Modric. Eppure il difensore brasiliano sarebbe stato perfetto per tanti motivi. Esperienza, poche pretese (contratto di 5 mesi fino a fine stagione) per consentire anche a Thiago la rincorsa verso il mondiale. Una scelta fatta con oggettività, ma che sarebbe stata accettata da tutti, da Silva stesso soprattutto. Peccato, davvero un’occasione persa ancora una volta.

DISASI COME ALTERNATIVA

Il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Adesso le riflessioni saranno di natura tecnica e coinvolgeranno Allegri, chiamato a dare il suo gradimento all’arrivo del ventisettenne che in questa stagione con il Chelsea ha collezionato solo un paio di presenze nella squadra Under 21. Disasi lascerà Londra nel mercato di gennaio perché non ha più intenzione di rimanere ai margini del progetto, di aspettare una chance che Maresca non gli ha mai offerto. Ecco perché il suo entourage sta pressando i dirigenti del Chelsea per ottenere il prestito gratuito, con una fetta di ingaggio pagato.



UN ALTRO TEDESCO: SULE NUOVO NOME

Resta solo un’ipotesi, una delle tante. Il Milan, come riportato dal collega Schira ha anche incontrato l’agente di Niklas Sule, difensore centrale tedesco dí importante esperienza con la maglia del Borussia Dortmund. Ad oggi solo nomi, ma ancora nessun affondo.